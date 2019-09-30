В Хабаровском крае стало меньше фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 02:01 2019-09-30T02:01:08+03:00

Затраты на производство фальшивок довольно высоки и не зависят от номинала купюры, поэтому экономически выгоднее подделывать крупные банкноты. Фото: МВД России

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По данным информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю, в январе-сентябре 2019 года на территории края возбуждено 73 уголовных дела по факту сбыта фальшивых купюр. В прошлом году таких дел было 76. В общей сложности изъято шестьдесят четыре купюры, на общую сумму 264 тысячи рублей.

Банк России регулярно модифицирует рублевые купюры, усиливая защитные свойства денежных знаков. Российские рубли считаются одними из самых защищенных в мире, но и фальшивомонетчики не дремлют, регулярно «повышая квалификацию». В полиции рекомендуют оценивать подлинность купюр по ряду признаков.

Посмотрите банкноту на просвет, вы должны увидеть водяной знак, защитную нить, микроперфорацию. Не увидели? Подделка.

Пощупайте купюру, на настоящей много мелких рельефных элементов. Гладкая как бильярдный шар? Подделка.

Если есть лупа с кратностью 8-10 раз, изучите деньги с ее помощью. В бумагу должны быть внедрены защитные волокна, есть микротекст и микроузоры, рисунки с мелкими графическими элементами. Вместо читаемого текста – сплошная линия? Подделка.

Посмотрите на банкноту под разными углами, проявят муаровые полосы, некоторые элементы меняют цвет в зависимости от угла зрения, проявляются скрытые буквы «РР». Купюра «плоская», цвет постоянный, как ни крути? Подделка.

Самое главное: если вам попалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть в магазине или автобусе. Ведь в этом случае вы становитесь соучастником преступления – сбыт фальшивых денег. Наказание по этой статье от пяти до восьми лет лишения свободы. А что делать, если вы не распознали подделку и теперь вас обвиняют в распространении фальшивых денег? В такой ситуации может оказаться каждый. Верховный суд давал разъяснения по подобной ситуации. Тут важен умысел, следствие должно собрать достаточно доказательств того, что подозреваемый причастен к производству и распространению фальшивок. Если такие связи не выявлены, человека нельзя сажать, в конце концов, он сам жертва фальшивомонетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU