2019-09-30T02:34:19+03:00
Недвижимость

Улицы Хабаровска зачищают от незаконной рекламы

С начала года демонтировано свыше шестисот баннеров и вывесок по всему городу
Ксения ТУРТЫГИНА
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Многочисленная реклама на улицах портит облик города, особенно его историческую частьМногочисленная реклама на улицах портит облик города, особенно его историческую частьФото: Администрация Хабаровска
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Объезд специалисты отдела наружной рекламы администрации Хабаровска делают ежедневно. Их задача – проверить законность размещения той или иной вывески, баннера, растяжки. Если рекламная конструкция установлена без разрешения, то ее демонтируют. Рабочие срезают не только сами баннеры, но и каркасы для них.

Многие руководители, заключив договор на установку рекламы, забывают его продлить, чем нарушают федеральный закон.

- В таком случае мы выдаем предписание. Если договор так и не продлили, то рабочие демонтируют конструкцию. Только в Краснофлотском районе с начала года убрали около трех сотен баннеров и вывесок, - рассказал специалист отела наружной рекламы Сергей Акчурин.

Счет за демонтаж незаконно установленной вывески пришлют ее владельцу. После оплаты он может забрать имущество.

Арендная плата за размещение рекламы на объектах городской собственности – один из видов заработка администрации. С начала года доходы от сдачи плоскостей в аренду под рекламу составили 85 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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