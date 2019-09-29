Погода в Хабаровске на 29 сентября 2019 года: днем до +19, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 16 -18.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 17 -19.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 10 -11, днем 18 -20.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 22 -24. Возможен небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 13 -15. Днем 17 -19.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью 3 -5. Днем 11 -13.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 15 -17.
В Охотске сильные осадки. Ветер северо-западный 17–22 метров в секунду. Ночью 2 -4. Днем 6-8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU