2019-09-29T02:57:08+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 сентября 2019 года: днем до +19, без осадков

Теплое воскресенье – лучшее время прогуляться по любимому городу, пока не наступили настоящие холода
Василий ЗАДУНАЕВ
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Погода в Хабаровске на 29 сентября 2019 года: днем до +19, без осадковПогода в Хабаровске на 29 сентября 2019 года: днем до +19, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 16 -18.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 17 -19.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 10 -11, днем 18 -20.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 22 -24. Возможен небольшой дождь.

В Комсомольске-на-Амуре утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 13 -15. Днем 17 -19.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью 3 -5. Днем 11 -13.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 15 -17.

В Охотске сильные осадки. Ветер северо-западный 17–22 метров в секунду. Ночью 2 -4. Днем 6-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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