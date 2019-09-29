2019-09-29T06:10:06+03:00
Общество

Чиновники из правительства Хабаровского края прибрались на стадионе имени Ленина

Вооружившись граблями и метлами, работники аппарата регионального правительства собирали опавшую листву мусор и коряги
Василий ЗАДУНАЕВ
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Чиновники из правительства Хабаровского края прибрались на стадионе имени ЛенинаЧиновники из правительства Хабаровского края прибрались на стадионе имени ЛенинаФото: Борис КОКУРИН
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Субботник в сентябре, когда работники аппарата правительства края выходят на работу в парк и на набережную стадиона имени Ленина стал уже традиционным. К организации труда они подошли организованно, даром что чиновники – всю территорию парка, которая, кстати, составляет 42 гектара разбили на 7 секторов, за каждым было закреплена определенная бригада, составленная из представителей министерств и ведомств.

- В субботнике приняло участие около 130 человек. Среди них аппарат губернатора, комитет по труду и занятости, КГАУ «Дирекция спортивных учреждений Хабаровского края» и другие представители Правительства Хабаровского края. В ходе работы было охвачено около 50% всей площади стадиона и собрано почти 1,5 тысячи мешков опавшей листвы, - рассказал Юрий Коробчук, начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края»

Листва, собранная в ходе субботника, пойдет на органическую подкормку зеленых насаждений, которые в будущем украсят территорию стадиона. Так же чиновники убрались на набережной ликвидировав мусор, оставшийся после наводнения на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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