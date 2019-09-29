2019-09-29T04:33:15+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл иркутскую «Байкал-Энергию»

Встреча команд прошла на сибирском льду, победа действующих чемпионов России была ожидаемой
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл иркутскую «Байкал-Энергию»Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл иркутскую «Байкал-Энергию»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Этот матч состоялся в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Первыми счет открыли хоккеисты из Иркутска – на 9 минуте в ворота «СКА» забросил мяч нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов.

Однако уже минутой спустя Максим Ишкельдин – полузащитник хабаровчан сравнивает счет. Затем на 13 минуте с углового хозяевам поля забивает Юрий Викулин, на 23 минуте Юрий Шардаков, на 25 минуте Эрик Петтерссон. Счет становится 1:4 в пользу гостей.

Иркутяне пытаются отыграться и на 37 минуте тот же Владислав Кузнецов вновь забивает армейцам, и через пять минут его поддерживает одноклубник Александр Баздырев доведя счет до 3:4. Однако больше в этой игре сибирякам забить не удалось.

Уже перед уходом в раздевалку Артем Бондаренко увеличил отрыв - 3:5. Кстати в этом матче Артем забросил еще две шайбы, так же в этом периоде отметились полузащитник Станислав Турушев и нападающий Эрик Петтерсон. В итоге разгром иркутской команды со счетом 3:9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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