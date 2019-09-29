Хабаровский «Амур» заработал первый «сухарь» в сезоне

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-29T09:13:17+03:00

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Это уже третий матч «Амура» и «Сибири» в этом сезоне. Итог встречи: 3:0. Первая шайба влетела в ворота гостей на 11 минуте матча. Хабаровчане, оказавшись в большинстве смогли реализовать преимущество, гол забил Владислав Ушенин. Первый период оказался достаточно острым, и хозяева арены могли увеличить счет, и гости сравнять, но не получилось – удачи не хватило. Вторая 20 минутка стала решающей именно в ней «Тигры» довели преимущество до трех очков, не позволив взять сопернику свои ворота.

- Во втором периоде команды не задерживались в средней зоне, а игра приняла открытый характер. На старте отрезка хабаровчане заработали удаление, которое «убили» без особых проблем. А следом Гинек Зогорна отметился первой шайбой в КХЛ, поразив открытый угол после отскока от лицевого борта. Не успела арена отшуметь, как Йордан и Горшков убежали в контратаку «два в ноль», но реализовать отличный момент не дал Сятери. Третья шайба все же залетела в ворота сибиряков. Васильев, накрутив двух защитников, точно зарядил от синей линии. В целом, «Амур» провел добротный период при равном количестве бросков в створ. Одним из ярчайших моментов со стороны гостей стало попадание в перекладину за минуту до ухода на перерыв, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

В третьем периоде гости не смогли не то что отыграться, но даже размочить счет. Следующий соперник «Амура» - «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится 3 октября в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU