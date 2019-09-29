В Комсомольске-на-Амуре спасатели завершили очистку Хуминского шоссе от мусора, нанесенного паводком

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-29T10:36:05+03:00

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Волна паводка постепенно спадает, по данным гидрологов у Комсомольска-на-Амуре, за прошедшие сутки уровень воды упал на 13 сантиметров и теперь держится на отметке в 6,96 метра.

Спасатели начинают «прибираться» на объектах, освободившихся от воды, в частности на Хуминском и Хорпинском шоссе. Движение транспорта на этих магистралях восстановлено в полном объеме. Спасатели очищают дороги от мешков с песком и крупного мусора могущего осложнить движение. Тем не менее в зоне подтопления по-прежнему остаются жилые дома расположенные в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский.

- В районах Парковый, Победы, Мылки, Силинский, Менделеево еще частично остаются подтопленными приусадебные участки и огороды. Всего же подтоплено 487 участков. Продолжаются работы по расчистке территорий освободившихся от воздействия дождевого паводка и грунтовых вод. За прошедшие сутки было совершено семь рейсов большегрузной техники МЧС России и вывезено более 80 кубометров мусора. Военнослужащие Амурского спасательного центра находятся в готовности к проведению аварийно-восстановительных работ в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский, которые начнутся после ухода «большой воды», – сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели в составе насосных групп продолжают работать в круглосуточном режиме осушая подвалы, ливневки и канализации в домах 66 квартала, и приусадебных участков в микрорайонах Менделеева, Победа, Парковый и Мылки.

ИСТОЧНИК KP.RU