В Хабаровске квартирант едва не лишился ноутбука

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-29T12:13:51+03:00

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Пропажу квартирант, снимавший угол в двухкомнатной квартире обнаружил вечером, когда пришел домой. Для работы ему нужен был ноутбук, но гаджета на месте не оказалось. Поискав в своей комнате, он спросил у хозяйки, не видела ли она его компьютера, та в ответ лишь пожала плечами. Мужчина обратился в полицию. Раскрытие преступления много времени не заняло.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению цифровой техники причастен 23-летний приятель хозяйки квартиры. Полицейские задержали мужчину. Фигурант приходил в гости к своей знакомой. Пока женщина находилась на кухне, злоумышленник прошел в комнату к квартиранту и похитил имущество. Похищенный портативный компьютер подозреваемый продал за полторы тысячи рублей, при том, что по словам заявителя он стоил двадцать тысяч, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Так же как удалось установить следователям в 2016 году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный ноутбук вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU