СЕГОДНЯ 01:02 2019-09-30T01:02:11+03:00

Погода в Хабаровске на 30 сентября 2019 года: днем до +18, без осадков Фото: Ольга КИВА

Ночные температуре в Чегдомыне опускаются до -6 градусов

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В Биробиджане вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.

В Бикине без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4, днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.

В Чегдомыне возможен вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +13+15.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 13-18 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем 7-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU