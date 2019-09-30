Салону загара в Хабаровске не хватило порядка по санитарным нормам

СЕГОДНЯ 03:08 2019-09-30T03:08:23+03:00

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В Хабаровске прикрыли салон загара и косметологии. Причина тому – нарушения санитарных норм. Так, при проверке обнаружили, что в помещении нет места для хранения инвентаря и мусора, на аппараты солярия не было технических паспортов и инструкций на русском языке. Кроме того, в заведении не соблюдали требования к обработке поверхностей солярия, также сотрудники не смогли предоставить сведения о прохождении персоналом медицинского осмотра.

- За все нарушения пришлось отвечать владелице салона. По заключению экспертов, найденные недочеты могли способствовать возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В итоге, по решению суда бизнес предпринимательницы, которую признали виновной в административном правонарушении, притормозили на срок 90 дней, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сама же провинившаяся бизнесвумен не стала препятствовать исполнителям закона. Она освободила помещение, после чего на двери появилась печать, составлен акт об административном приостановлении деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU