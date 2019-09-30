СЕГОДНЯ 03:33 2019-09-30T03:33:53+03:00

В Еврейской автономии загорелись вагоны со шпалами, которые везли в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

По предварительной информации, огнем были объяты три вагона

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В Облученском районе ЕАО пожарным экстренно пришлось отправиться на тушение вагонов. По предварительной информации, в них горели железнодорожные шпалы, которые транспортировали на станцию «Хабаровск».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, грузовой состав остановили на участке Транссибирской магистрали между населёнными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик. На этой площадке их и тушили огнеборцы. Когда пламя удалось ликвидировать, выполнили проливку.

Отметим, что на время происшествия движение поездов не прекращалось. Информации о пострадавших и раненых при пожаре нет. Ущерб, причиненный пламенем, устанавливают.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам пожарно-спасательную службу по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU