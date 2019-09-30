2019-09-30T04:34:00+03:00
Общество

Единственная система в мире спасает лес в Хабаровском крае от «черных» лесорубов

В регионе почти в два раза сократилось количество правонарушений за счет уникального комплекса
Александр ШТААЛЬ
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Единственна система в мире спасает лес в Хабаровском крае от «черных» лесорубовЕдинственна система в мире спасает лес в Хабаровском крае от «черных» лесорубовФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровском крае смогли добиться потрясающих результатов в борьбе с незаконными рубками леса. Так, по статистике в 2016 году зафиксировали 307 фактов нарушений, в 2017 году - 205, а в 2018 - 166. Такого итога удалось достичь благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов. Так как опыт оказался довольно успешным, подобный подход собираются внедрить на территории всего Дальнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, уникальный комплекс показывает реальную картину происходящего в тайге, помогает выявлять незаконные деляны, а в дальнейшем позволит более эффективно управлять лесной отраслью. Он работает за счет алгоритма автоматического сопоставления космических снимков, сделанных с определенным интервалом. По ним в режиме онлайн оценивают, где изменился лесной покров.

Обработанные данные поступают инспекторам, которые выезжают на место и пресекают незаконные рубки даже в момент их совершения. Аналогов такой системы нет нигде в мире. К слову, подобную систему представили во время ВЭФ во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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