2019-09-30T04:32:04+03:00
Происшествия

Биробиджанец на два года отправится в тюрьму за ограбление пенсионера

На злое дело фигурант пошел в декабре 2018 года
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджане на два года отправится в тюрьму за ограбление пенсионераБиробиджане на два года отправится в тюрьму за ограбление пенсионераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане приговор суда заслушал 35-летний местный житель. Мужчину обвинили в ограблении пенсионера, и на судебном заседании его вину смогли доказать. Из материалов дела следует, что происшествие случилось в декабре 2018 года.

- Злоумышленник воспользовался тем, что жертва не смогла оказать сопротивление – пострадавший имеет инвалидность. Осужденный открыл карман куртки пожилого человека и вытащил оттуда одну тысячу 700 рублей. На требование потерпевшего вернуть деньги фигурант не отреагировал и ушел, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Однако грабителю не удалось избежать наказания. Его поймали, деньги у него изъяли и вернули законному владельцу. Свою вину фигурант признал частично, объяснив ситуацию так - потерпевший ранее сам пообещал дать ему деньги в долг, но позже. Мужчина только хотел напомнить пенсионеру об обещании. Однако из-за того, что жертва плохо говорит, осужденный не понял, о чем идет речь, и решил, что пожилой человек не прочь отдать имеющиеся у него деньги. За свой проступок фигурант проведет в исправительной колонии строгого режима два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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