В Еврейской автономии отремонтируют железнодорожный переезд «Бирофельд-Унгун»
В Еврейской автономии собираются отремонтировать железнодорожный переезд «Бирофельд-Унгун». Работы запланировали на период с 1 по 4 октября. В связи с этим будет затруднено движение автотранспорта на данном участке дороги. Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Как сообщили в пресс- службе Дальневосточной железной дороги, ремонт начнется в восемь часов утра 1 октября и закончится в восемь часов утра 4 октября. Время указано местное.
Автолюбителей предупреждают, что автотранспорт будут периодически пропускать через временный настил. Водителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт железнодорожного переезда нужен, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Движение автотранспорта нормализуется по факту выполненных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU