В Еврейской автономии отремонтируют железнодорожный переезд «Бирофельд-Унгун»

СЕГОДНЯ 04:53 2019-09-30T06:13:07+03:00

В связи с этим движение автотранспорта будет затруднено 1-4 октября

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В Еврейской автономии собираются отремонтировать железнодорожный переезд «Бирофельд-Унгун». Работы запланировали на период с 1 по 4 октября. В связи с этим будет затруднено движение автотранспорта на данном участке дороги. Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Как сообщили в пресс- службе Дальневосточной железной дороги, ремонт начнется в восемь часов утра 1 октября и закончится в восемь часов утра 4 октября. Время указано местное.

Автолюбителей предупреждают, что автотранспорт будут периодически пропускать через временный настил. Водителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт железнодорожного переезда нужен, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Движение автотранспорта нормализуется по факту выполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU