СЕГОДНЯ 05:37 2019-09-30T06:12:18+03:00

Жалобы на перебои с теплом в Хабаровском крае принимают по телефону «горячей линии» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сообщить о холоде в квартирах можно будет с 2 октября по 2 ноября

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В Хабаровском крае начнет работать телефон «горячей линии», куда можно будет подать жалобу на перебои с теплом. Сообщения о недостаточном поступлении ресурса в квартиры собираются принимать с 2 октября по 2 ноября по номеру (4212) 40-23-40.

К слову, если батареи после запуска подачи отопления останутся холодными, то от управляющей компании или ТСЖ нужно требовать составить акт для фиксации происходящего. Только на основании этого документа будут производить перерасчет за некачественно поставленные услуги.

- Отметим, что отопление дадут, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше восьми градусов. На сегодняшний день в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, частично Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко районах отопительный сезон уже начался, - отметили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования.

Напомним, что первого октября тепло в дома начнут подавать в Амурском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске отопительный сезон, ориентировочно, начнется 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU