2019-09-30T08:53:56+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 30 сентября, 683 сантиметра

В ближайшие сутки вода в реке спадет еще на 13 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 30 сентября, 683 сантиметраУровень Амура у Комсомольска сегодня, 30 сентября, 683 сантиметраФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура в Комсомольске сегодня утром, 30 сентября, зафиксировали на отметке в 683 сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки вода в реке спадет еще на 13 сантиметров.

- Отметим также, что уровень Амура у Хабаровска составил 438 сантиметра. На Нижнем Амуре отмечается спад уровня воды, пойма затоплена на 0,9-4,2 метров. Не исключена вероятность кратковременного повышения уровней воды у города Николаевск-на-Амуре вновь до неблагоприятной отметки за счет приливных и нагонно-сгонных явлений, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают, что в экстренной ситуации нужно звонить по телефону пожарно- спасательной службы – «101» и единому номеру вызова экстренных служб - «112». Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует гражданам предпринять меры по сохранению имущества и соблюдать меры личной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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