Ученики аварийной школы №9 разошлись по разным учебным заведениям Биробиджана

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-30T09:41:41+03:00

Также в администрации решили вопрос с трудоустройством педагогов

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В Биробиджане ученики школы №9 наконец-то смогли сесть за парты. Напомним, ранее сообщалось, что учебное заведение находится в аварийном состоянии, и детям просто опасно находиться внутри. В связи с этим местные власти занялись «расселением» учеников в другие учебные заведения и трудоустройством высвобожденных педагогов.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, в школе №9 обучалось 411 детей, Всем родителям заблаговременно разослали уведомления о переводе детей в другие учебные заведения. Педагогам предложили вакансии. На сегодняшний день восьми учителям начальной школы предложили трудоустройство, 16 педагогам старшей школы дали работу в школах №№ 10, 6, 23, 1, ЦДТ. С четырьмя педагогами ведется работа по трудоустройству.

Напомним, по результатам экспертизы здание, в котором учились дети, могло обрушиться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU