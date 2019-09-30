Пьяный водитель в Хабаровске проехал на красный и изувечил человека
В центре Хабаровска на минувших выходных случилась жуткая авария, в которой пострадали два человека. По предварительной информации, происшествие случилось в субботу, 28 сентября, в районе дома №67 на улице Ленина. Водитель автомобиля Nissan Sunny на перекрестке проигнорировал красный свет светофора, поехал, как посчитал нужным, и врезался в машину Mercedes Benz.
Как сообщил информированный источник, пострадал водитель Nissan Sunny. У него ушибы лба и носа, переломов нет. У его пассажира диагностировали растяжение связочного аппарата шеи, ушиб мягких тканей голени и шейного отдела позвоночника.
Известно, что водитель, управлявший Nissan Sunny, был нетрезв. В отношении него уже составили административные протоколы. Второй участник происшествия - водитель Mercedes Benz - был трезв.
Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU