2019-09-30T09:40:31+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Хабаровске проехал на красный и изувечил человека

У пассажира, находившегося в его же машине, диагностировали растяжение шеи и синяки
Александр ШТААЛЬ
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Пьяный водитель в Хабаровске проехал на красный и изувечил человекаПьяный водитель в Хабаровске проехал на красный и изувечил человекаФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В центре Хабаровска на минувших выходных случилась жуткая авария, в которой пострадали два человека. По предварительной информации, происшествие случилось в субботу, 28 сентября, в районе дома №67 на улице Ленина. Водитель автомобиля Nissan Sunny на перекрестке проигнорировал красный свет светофора, поехал, как посчитал нужным, и врезался в машину Mercedes Benz.

Как сообщил информированный источник, пострадал водитель Nissan Sunny. У него ушибы лба и носа, переломов нет. У его пассажира диагностировали растяжение связочного аппарата шеи, ушиб мягких тканей голени и шейного отдела позвоночника.

Известно, что водитель, управлявший Nissan Sunny, был нетрезв. В отношении него уже составили административные протоколы. Второй участник происшествия - водитель Mercedes Benz - был трезв.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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