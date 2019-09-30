СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-30T06:41:45+03:00

В Хабаровском крае собрались фонды капремонта со всего Дальнего Востока ФОТО Министерство ЖКХ Хабаровского края

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В Хабаровском крае прошла встреча представителей фондов капремонта с Сахалина, Магадана, Приморья, Камчатки и Якутии. Инициаторами этого мероприятия стали сотрудники сахалинского фонда. Гости события смогли не только обменяться опытом в области проведения капремонта, но и договорились разработать альбом типовых проектных решений.

- Среди участников встречи также были представители подрядных организаций, занимающихся разработкой проектов на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Гости в течение двух дней обсуждали готовые типовые проекты, применяемые в регионах, выявляли схожие и отличные моменты при проектировании, - рассказали в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Для участников встречи организовали экскурсию по многоэтажкам Хабаровска, где сейчас идут работы по капремонту крыш и фасадов. Гости смогли увидеть и обсудить конкретные решения, применяемые в строительно-монтажных работах на объектах.

Как результат совместной работы специалистов из региона - появится альбом типовых проектных решений. Работать над ним будут специалисты Сахалинского фонда капремонта. Это «пособие» поможет отчасти решить вопрос нехватки квалифицированных подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU