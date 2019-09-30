Фермерам в Хабаровском крае частично компенсируют потерю животных

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-30T09:14:25+03:00

Выплаты дадут, если скот погибнет от таких заболеваний, как ящур, сибирская язва, бруцеллез и африканская чума свиней

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Фермерам в Хабаровском крае будут выплачивать компенсацию, если их сельскохозяйственные животные погибнут в случае опасной болезни. В данном случае речь идет о заболеваниях вроде ящура, сибирской язвы, бруцеллеза и африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- В регионе уже утвердили порядок выплат компенсаций жителям и юридическим лицам. Выплаты будет осуществлять краевое управление ветеринарии. Для этого нужно предоставить акт отчуждения поголовья или изъятия продукции животноводства. Документ можно принести лично или отправить по почте. К нему также нужно приложить заявление об ущербе и документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что на сегодняшний день ситуация по заболеваемости животных благополучная. В регионе стараются свести в минимум риск занесения опасных вирусов, из-за которых в соседних регионах уже зафиксировали вспышки болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU