2019-09-30T09:13:13+03:00
Общество

Криминальный квартет в Хабаровске зарабатывал на беспомощности пьяных людей

По версии следствия, ущерб потерпевших оценивают в среднем в 800 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Криминальный квартет в Хабаровске «зарабатывал» на беспомощности пьяных людейКриминальный квартет в Хабаровске «зарабатывал» на беспомощности пьяных людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске на скамью подсудимых сядут четыре фигуранта, которых обвиняют в краже. По версии следствия, организатором среди обвиняемых был 23-летний горожанин, у которого уже есть судимость за грабеж. Он и его подельники додумались забирать деньги у пьяных людей. Но в жертвы они выбирали исключительно состоятельных кандидатов, которые не прочь покутить в развлекательных заведениях.

- Их схема была предельно проста - предложить «клиенту» довезти его до дома на машине, еще и напоить его. Когда жертва теряла бдительность и контроль над ситуацией, злоумышленники обкрадывали человека, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Еще два клиента попались обвиняемым ночью на остановке. У них фигуранты забрали кошельки с наличностью и при помощи услуги онлайн банкинга перевели с телефона потерпевших около 500 тысяч рублей на счет банковской карты, оформленной на третье лицо. В общей сложности ущерб от действий криминального квартета оценили в 800 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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