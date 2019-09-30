Криминальный квартет в Хабаровске зарабатывал на беспомощности пьяных людей

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-30T09:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске на скамью подсудимых сядут четыре фигуранта, которых обвиняют в краже. По версии следствия, организатором среди обвиняемых был 23-летний горожанин, у которого уже есть судимость за грабеж. Он и его подельники додумались забирать деньги у пьяных людей. Но в жертвы они выбирали исключительно состоятельных кандидатов, которые не прочь покутить в развлекательных заведениях.

- Их схема была предельно проста - предложить «клиенту» довезти его до дома на машине, еще и напоить его. Когда жертва теряла бдительность и контроль над ситуацией, злоумышленники обкрадывали человека, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Еще два клиента попались обвиняемым ночью на остановке. У них фигуранты забрали кошельки с наличностью и при помощи услуги онлайн банкинга перевели с телефона потерпевших около 500 тысяч рублей на счет банковской карты, оформленной на третье лицо. В общей сложности ущерб от действий криминального квартета оценили в 800 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU