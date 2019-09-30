В Хабаровском крае «цифра» проникнет глубоко в образование

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-30T09:11:53+03:00

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В Хабаровском крае собираются запустить маркетплейс цифрового образования. Это будет единая специализированная онлайн-площадка по предоставлению цифровых продуктов и услуг. Пользоваться ею смогут как педагоги, так и школьники, чьи индивидуальные траектории обучения постараются оптимизировать.

- Пилотный проект цифровой платформы внедрят уже в ноябре этого года. Платформу будут корректировать с учетом полученных результатов, мнений педагогов и школьников, - рассказал Виталий Бруцкий, начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края.

Ожидается, что платформа объединит около восьми тысяч школьников в крае. К слову, с 2020 года в системе появятся сервисы развития педагогов и коммуникаций. В перспективе - создание систем цифрового управления отраслью, облачной бухгалтерии и документооборота.

ИСТОЧНИК KP.RU