Двенадцатилетняя скейтбордистка из Хабаровска вошла в сборную России
Елизавета Банникова из Хабаровска вошла в сборную России. Впереди у 12-летней скейтбордистки выступление на первых Всемирных пляжных играх. Соревнования пройдут в Катаре с 12 по 16 октября. Отметим, что скейтбординг в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио.
Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, Елизавета уже успела заработать серебряную медаль на чемпионате России, который накануне прошел в Москве. Среди спортивных достижений хабаровчанки также победа в первенстве страны среди спортсменов в возрасте до шестнадцати лет, которое проходило в Ярославле. К слову, именно этот результат и стал пропуском для спортсменки в сборную России.
Остается пожелать Елизавете успехов и спортивных достижений. Надеемся, что хабаровчанка пополнит копилку спортивных достижений региона.
ИСТОЧНИК KP.RU