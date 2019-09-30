Двенадцатилетняя скейтбордистка из Хабаровска вошла в сборную России

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-30T09:46:22+03:00

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Елизавета Банникова из Хабаровска вошла в сборную России. Впереди у 12-летней скейтбордистки выступление на первых Всемирных пляжных играх. Соревнования пройдут в Катаре с 12 по 16 октября. Отметим, что скейтбординг в 2020 году дебютирует на Олимпийских играх в Токио.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, Елизавета уже успела заработать серебряную медаль на чемпионате России, который накануне прошел в Москве. Среди спортивных достижений хабаровчанки также победа в первенстве страны среди спортсменов в возрасте до шестнадцати лет, которое проходило в Ярославле. К слову, именно этот результат и стал пропуском для спортсменки в сборную России.

Остается пожелать Елизавете успехов и спортивных достижений. Надеемся, что хабаровчанка пополнит копилку спортивных достижений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU