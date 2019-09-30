В Хабаровске аттестовали восемь кинологических расчетов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-30T11:32:38+03:00

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В Хабаровске закончили сертификационные испытания среди кинологических расчетов. Экзамены для кинологов и их подопечных проходили с 24 по 26 сентября на базе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Пройти аттестацию решились девять собак и столько же кинологов. По факту испытания прошли восемь кинологических расчетов.

Как рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», лучшими по классу «В» стали Алексей Сачук и его голден ретривер Валли, а лучшими по классу «А» - Симорот Наталья с английским спрингер-спаниелем Фоксберрихиллс Гел оф Май Дримс (Молли).

В целом отличились на этапе «Проверка послушания и ловкости» Сачук Алексей с бордер-колли Гранд Чароки, которые набрали 54 балла из 55 возможных. На этапе «Поиск пострадавших в природной среде» отличный результат показали Селезнева Татьяна и ее английский спрингер-спаниель Смолант Ривс Доминика Мэй (Ника). Собака нашла пострадавших за 11 минут пять секунд. Среди аттестуемых по классу «А» отметили кинологический расчет Малютиной Валентины из Сахалинского ПСО с ротвейлером Тайгер Ланд Шира. Они нашли «потеряшку» за четыре минуты 15 секунд.

На третьем этапе «Поиск пострадавших в техногенном завале», отлично справились с задачей Селезнева Татьяна с английским спрингер-спаниелем Смолант Ривс Доминика Мэй. Они нашли человека за одну минуту 45 секунд. Среди аттестуемых по классу «А» - кинологический расчет Кочергина Виктора с метисом Арчибальдом, нашедших пострадавших за три минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU