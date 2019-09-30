Неисполненное обещание стоило биробиджанцу почти 25 тысяч рублей
Житель Биробиджана оказался жертвой интернет-мошенников. Он всего лишь хотел купить двигатель. Для этого и стал мониторить сайты с объявлениями. Наконец, он нашел то, что искал, и решил сделать заказ.
- Со слов заявителя, он созвонился с продавцом, обговорил с ним все условия сделки. Потом покупатель перевел торговцу деньги в сумме 24 тысяч рублей и еще 500 рублей за доставку. Через несколько дней потерпевший созвонился с продавцом, уточнил у него по доставке товара. Торговец сказал, что двигатель отправили транспортной компанией. В самой же компании горожанину объяснили, что на его имя посылка не поступала. Больше с продавцом связаться не удавалось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
На сегодняшний день в полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жителей города убедительно просят сохранять бдительность при совершении сделок с торговцами в интернете. Пожалуйста, пользуйтесь услугами только проверенных сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU