Неисполненное обещание стоило биробиджанцу почти 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-30T11:30:47+03:00

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Житель Биробиджана оказался жертвой интернет-мошенников. Он всего лишь хотел купить двигатель. Для этого и стал мониторить сайты с объявлениями. Наконец, он нашел то, что искал, и решил сделать заказ.

- Со слов заявителя, он созвонился с продавцом, обговорил с ним все условия сделки. Потом покупатель перевел торговцу деньги в сумме 24 тысяч рублей и еще 500 рублей за доставку. Через несколько дней потерпевший созвонился с продавцом, уточнил у него по доставке товара. Торговец сказал, что двигатель отправили транспортной компанией. В самой же компании горожанину объяснили, что на его имя посылка не поступала. Больше с продавцом связаться не удавалось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На сегодняшний день в полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей города убедительно просят сохранять бдительность при совершении сделок с торговцами в интернете. Пожалуйста, пользуйтесь услугами только проверенных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU