В Биробиджане изменили автобусные маршруты №№1, 1А, 3, 3Б, 7, 9, 20 и 22

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-30T11:29:04+03:00

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В Биробиджане скорректировали график движения автобусных маршрутов №№1, 1А, 3, 3Б, 7, 9, 20 и 22. Речь идет только муниципальном общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По новому графику автобусы начнут курсировать с 1 октября. Так, на маршруте №1 «Сопка - Автовокзал» общественный транспорт не будет ездить по улице Калинина, зато машины пойдут через «Железнодорожный вокзал» (Центральный), «Сквер Победы» и «Старую площадь». По Калинина не поедут и автобусы №3 «Биробиджан-2 - Автовокзал», №7 «поселок 13 км - Автовокзал».

По улице Набережной не будет курсировать №8 «УМР - Вокзал - Бумагина», а автобусы маршрута №9 «Биробиджан-2 - Радуга - ДСМ» - через старый мост. Также автобусы маршрута №31 «Шалаева - Вокзал - Широкая» не поедут по проспекту 60-летия СССР.

Изменения в расписании автобусов №№ 1, 1а, 3, 3б, 7, 9, 20 и 22 опубликовали на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU