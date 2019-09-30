СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-30T09:10:44+03:00

В 2019 году Россельхозбанк перечислил более 10 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Изменить размер текста: A A

В рамках кампании «Их судьба в наших руках» АО «Россельхозбанк» с начала 2019 года перечислил более 10 миллионов рублей на проекты по защите и сохранению амурского тигра.

Совместная кампания с Автономной некоммерческой организацией «Центр «Амурский тигр» реализуется с 2014 года. В рамках нее выпускаются кредитные и дебетовые карты, при использовании которых АО «Россельхозбанк» перечисляет определенный процент от своей прибыли на меры по спасению и сохранению одного из самых редких и красивых хищников на планете – амурского тигра. Всего за время действия кампании банк перечислил почти 70 миллионов рублей.

Полученные средства Центр «Амурский тигр» направляет на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных территорий в ареале тигра. Второе направление финансирования – это мероприятия по воспитанию в обществе культуры бережного отношения к природе.

- «Россельхозбанк» уделяет огромное внимание охране окружающей среды. Амурский тигр – один из самых малочисленных подвидов тигра. Он занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации. Клиенты «Россельхозбанка» принимают активное участие в кампании по сохранению этих уникальных представителей дикой природы. Благодаря нашей программе россияне получили возможность помочь амурскому тигру, просто расплачиваясь нашей картой. Мы уверены, что эмиссия карты будет только расти, — отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк».

- Амурского тигра невозможно защитить «в вакууме». Поэтому все наши проекты направлены на поддержку как самого тигра, так и его кормовой базы - копытных животных - и леса, служащего домом для зверей и кормильцем для людей, проживающих в ареале хищника, – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - «Россельхозбанк» является давним партнером Центра, и его вклад в дело защиты экосистемы юга Дальнего Востока и поддержки местного населения трудно переоценить. Уверены, что впереди нас ждут еще долгие годы совместной работы, и вместе мы сможем добиться поставленных целей.

В первом полугодии 2019 года «Россельхозбанк» эмитировал 4,5 тысячи кредитных и 18,5 тысячи дебетовых карт «Амурский тигр». Всего по итогам первого полугодия 2019 года более 4,3 миллиона клиентов используют платежные карты банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU