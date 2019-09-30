Права подтопленцев на выплаты нарушили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-30T12:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обнаружили факты нарушения прав подтопленцев. По предварительной информации, члены оценочной комиссии осмотрели три частных дома в поселке Новый Ургал. Однако акты составлять они не спешили. Из-за того что документы не были вовремя оформлены, они, соответственно, не были утверждены в районной администрации и не переданы в центр социальной поддержки населения района.

- В сложившейся ситуации были нарушены права граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на своевременное получение материальной помощи. Это расценили как неисполнение законодательства при предотвращении и ликвидации последствий паводка, а также соблюдения прав граждан на предусмотренные законодательством выплаты, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу разбирательств в администрацию Верхнебуреинского района внесли представление. Требования этого документа на сегодняшний день выполнили, нарушение устранили.

Отметим также, что в результате проверок выявили 176 нарушений закона, внесли 87 представлений об их устранении, опротестовали 13 нормативных правовых актов, должностным лицам объявили 39 предостережений.

ИСТОЧНИК KP.RU