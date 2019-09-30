В Хабаровске оценивают ущерб, причиненный паводком набережной
В Хабаровске специалисты оценят ущерб, причиненный паводком набережной в районе стадиона имени Ленина. По предварительным данным, критических разрушений на набережной не зафиксировали. Местами на прогулочной территории провалился грунт, масштабные «провалы» в районе нескольких колонн, одна из которых находится недалеко от колеса обозрения.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, перед началом работ специалисты изучат проектную документацию по составу используемой смеси. Провалы ликвидируют до наступления холодов.
Больше всего опасений у экспертов вызывает состояние нижней части набережной. Террасная доска, которую использовали несколько лет назад для обустройства прогулочной территории, слишком долго находилась под водой. В целях безопасности сооружение частично придется демонтировать из-за негерметичности швов.
ИСТОЧНИК KP.RU