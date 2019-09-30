В Хабаровском крае расплатиться транспортной соцкартой можно на 80 маршрутах

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-30T09:45:27+03:00

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В Хабаровском крае продолжают внедрять транспортную соцкарту. На сегодняшний день с перевозчиками уже подписали 42 соглашения, оплату по «пластику» принимают на 80 маршрутах, то есть в 163 машинах общественного транспорта.

- С перевозчиками Хабаровского района заключили пять соглашений. Оплату за проезд по соцкарте принимают на 40 маршрутах. В Хабаровске заключили три соглашения, в рамках которых оплату «пластиком» также будут принимать в автобусах №№10, 24, 40 и 56. Всего предстоит подключить к системе более 80 автобусов, - сообщила Наталья Нелюбина, заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края.

Напомним, в сентябре 2018 года приняли краевой закон, согласно которому ежемесячную денежную выплату увеличили для региональных льготников. Сегодня ее получают около 260 тысяч человек. Для оплаты проезда в городском и пригородном транспорте жители края могут отказаться от выплаты в пользу социальной транспортной карты.

Более подробная информация по телефонам «горячей линии» (4212) 32-64-93 – министерство социальной защиты населения и (4212) 98-88-07 – оператор социальной транспортной карты ООО Проектно-производственное Бюро «Новое поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU