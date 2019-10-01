В Хабаровске жильцы аварийных бараков сменили прописку

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-01T05:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске теперь на восемь бараков меньше. Старые дома, находившиеся на улице Тихоокеанской, пошли под снос, а люди, некогда жившие здесь, обживаются в новых благоустроенных квартирах. В целом удалось расселить 15 семей, на это застройщику понадобилось чуть больше года.

- Вместо бараков на территории появятся пять высоток 16-19 этажности. По закону строительная компания должна расселить дома, снести их, и только после этого она сможет претендовать на участок. В проект развития территории по улице Тихоокеанской еще вносят изменения, в следующем году здесь начнут закладывать фундаменты для новых домов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Хабаровске около 750 домов с большим процентом износа. Чтобы решить проблему с расселением, городские власти заключили со стройкомпаниями 48 договоров, Однако 12 договоренностей уже расторгнуто, потому что не все выполняют требования.

ИСТОЧНИК KP.RU