2019-10-01T03:39:32+03:00
Происшествия

Хабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажигания

Потом угнанное авто оказалось в гараже фигуранта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажиганияХабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажиганияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Хабаровчанка неожиданно лишилась машины, которая была припаркована возле дома. Чуть ранее женщина обнаружила, что из квартиры пропали и ключи от автомобиля, оставленные заявительницей в прихожей. Ничего не понимающая автолюбительница обратилась в полицию с просьбой разобраться в происходящем.

- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 23-летний местный житель. В прошлом молодого человека уже были проблемы с законом из-за имущественных преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установили, что фигурант ночью залез в квартиру заявительницы через приоткрытое окно. Женщина спала и ничего не слышала. Он нашел в прихожей ключи, взял их и удалился. Потом он сел в машину, отогнал ее в свой гараж. Молодой человек хотел продать автомобиль, но его успели задержать.

В отношении парня уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока фигурант будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24