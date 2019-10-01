Хабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажигания

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-01T03:39:32+03:00

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Хабаровчанка неожиданно лишилась машины, которая была припаркована возле дома. Чуть ранее женщина обнаружила, что из квартиры пропали и ключи от автомобиля, оставленные заявительницей в прихожей. Ничего не понимающая автолюбительница обратилась в полицию с просьбой разобраться в происходящем.

- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 23-летний местный житель. В прошлом молодого человека уже были проблемы с законом из-за имущественных преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установили, что фигурант ночью залез в квартиру заявительницы через приоткрытое окно. Женщина спала и ничего не слышала. Он нашел в прихожей ключи, взял их и удалился. Потом он сел в машину, отогнал ее в свой гараж. Молодой человек хотел продать автомобиль, но его успели задержать.

В отношении парня уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока фигурант будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU