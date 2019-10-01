2019-10-01T03:50:27+03:00
Общество

Иномарка в Хабаровске переехала лежачего пешехода

Пострадавший отделался ушибленной раной головы
Александр ШТААЛЬ
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Иномарка в Хабаровске переехала лежачего пешеходаИномарка в Хабаровске переехала лежачего пешеходаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В центре Хабаровска под колесами авто оказался пешеход. По предварительной информации, пострадавший до происшествия лежал на дороге в районе дома №23 по улице Шевчука. Автомобиль выезжал из гаражно-строительного кооператива, водитель не заметил лежачего пешехода и наехал на него.

Как сообщил информированный источник, у пострадавшего диагностировали ушибленную рану волосистой части головы. Лечение потерпевший будет проходить амбулаторно.

Известно, что за рулем иномарки, наехавшей на человека, находился мужчина, стаж вождения которого больше 10 лет. В отношении автолюбителя составили определение о возбуждении административного дела.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила и уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка на дороге может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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