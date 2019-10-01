СЕГОДНЯ 04:28 2019-10-01T05:47:51+03:00

В первый день октября в Хабаровске отпразднуют 70-летие КНР Фото: Кирилл ЛОМАКИН

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В Хабаровске первого октября отпразднуют 70-летие Китайской народной республики. Знаковую годовщину начали отмечать с забега, который прошел сегодня утром на стадионе имени Ленина.

- В юбилейном спортивном мероприятии участвовали больше 100 человек. Среди них были гости из Поднебесной с флагами Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Бегуны пробежали по набережной Амура, - прокомментировала Юлия Коробчук, начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края».

Отметим, что в рамках празднования 70-летия Китайской народной республики собираются провести ряд мероприятий и в Китае, и в России. Так, в Поднебесной организуют грандиозный парад, праздничную демонстрацию. Также выступят творческие коллективы, пройдут яркие шоу и выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU