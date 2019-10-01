СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-01T05:46:42+03:00

Почти пять тысяч подтопленцев в Комсомольске получили выплаты Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Речь идет о суммах в 10 и 50 и 100 тысяч рублей

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В Комсомольске-на-Амуре продолжают выплачивать деньги пострадавшим от наводнения. На сегодняшний день деньги перевели четырем тысячам 775 заявителям. Речь идет в основном о сумме в 10 тысяч рублей. Среди получателей есть и те, кому перечислили 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества.

Отметим, что на выплаты претендуют в целом восемь тысяч 640 человек. Заявления от пострадавших продолжают принимать.

- К жильцам 30-ти многоквартирных домов 66 квартала, которые пострадали в результате наводнения, обращаются с просьбой. Пожалуйста, подайте заявление на получение выплат до 4 октября. Для этого нужно обратиться в МФЦ Центрального округа, расположенного на проспекте Интернациональный, 10/2, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

При обращении нужно предоставить паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке, а также подать заявление на получение материальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU