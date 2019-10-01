Писатель из Хабаровска попал в полуфиналисты литературной премии имени Арсеньева

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-01T07:19:03+03:00

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Писатель из Хабаровска попал в число полуфиналистов литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Он представил на суд жюри свою книгу «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР». Автор в своем произведении описывает возведение огромного завода азотных удобрений и города Бонивур, в котором жили бы строители и работники завода. Но так сложилось, что последний город СССР и предприятие, спутником которого он должен был стать, так и не были достроены.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, итоги конкурса подведут 30 ноября. В каждой номинации будет не более пяти отличившихся авторов. Окончательный список отличившихся авторов огласят в декабре во время проведения «Дней Дальнего Востока в Москве».

Напомним, для участия в конкурсе на соискание премии участникам нужно было предоставить на суд жюри романы, повести, сборники повестей или рассказов, документальную прозу и мемуары.

ИСТОЧНИК KP.RU