Расхитителя «умной» остановки задержали в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:58 2019-10-01T05:50:38+03:00

По версии следствия, 27-летний сельчанин украл оборудование из обустроенного павильона

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В Хабаровске задержали подозреваемого в краже оборудования с «умной» остановки. По предварительной информации, расхититель прибрал к рукам монитор, приставку, видеорегистратор, маршрутизатор, модем и антенный адаптер. На «черное» дело злоумышленник пошел ночью.

- О происшествии заявил представитель строительной компании. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 40 тысяч рублей. В результате проведенного расследования удалось задержать ранее не судимого 27-летнего жителя села Гаровка-2, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Известно, что фигурант официально нигде не работает, подрабатывает частным извозом. Похищенное задержанный собирался продать, размещая объявления в интернете. Однако полицейские нарушили его планы, когда устроили обыск и нашли украденное с остановки оборудование.

В отношении молодого человека завели и расследуют уголовной дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU