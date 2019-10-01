2019-10-01T07:18:12+03:00
Общество

Кровососка в Хабаровском крае вышла на охоту

Насекомое все чаще атакует сотрудников заповедника «Комсомольский»
Ольга КИВА
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Кровососка в Хабаровском крае вышла на охотуКровососка в Хабаровском крае вышла на охотуФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповеднике «Комсомольский» зафиксировали всплеск численности оленьей кровососки. Ближе к холодам эти насекомые ищут себе место перезимовать. В качестве такового они воспринимают теплокровного хозяина – животное или человека. С «хозяином» кровососки могут сытно перезимовать, найти себе пару и обзавестись потомством.

- За сутки сотрудники заповедника снимают от 20 до 50 и более насекомых за время работы в лесу. По сути, это муха, которую ошибочно иногда принимают за клеща. Когда она находит подходящего хозяина, то сбрасывает крылья, чем и вводит в заблуждение. Однако с клещами у нее нет ничего общего, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что муха часто садится и на человека, но кусает довольно редко. Человек легко может поймать ее на себе и уничтожить. При этом, напившись человеческой крови, насекомое не в состоянии дать потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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