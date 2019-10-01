Дачник из Биробиджана умудрился печкой уничтожить свой дом

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-01T07:17:02+03:00

По основной версии, мужчина нарушил правила эксплуатации, из-за чего и случилось возгорание

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Помощь пожарных понадобилась дачнику в Биробиджане. Мужчина в буквальном смысле лишился своей постройки, которую до основания уничтожило пламя. Происшествие случилось ночью на улице Биршоссе. Сообщили о нем очевидцы-соседи, которые услышали треск горящего шифера.

- На место происшествия прибыли огнеборцы восьмой пожарно-спасательной части в составе семи человек и двух единиц техники. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав огню перебраться на соседние дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В результате пожара полностью сгорел дом из бруса. Никто из людей не пострадал. Пока специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают ущерб от пожара. По основной версии возгорание случилось, потому что домовладелец нарушил правила эксплуатации отопительной печи.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила использования печей и обогревателей в холодное время года. Также местному населению напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU