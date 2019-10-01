Бассейн на набережной в Хабаровске мог стать очагом инфекционных болезней

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-01T07:27:44+03:00

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В Хабаровске по решению суда закрыли открытый плавательный бассейн за несоблюдение санитарных норм. Объект расположен на набережной реки Амур. Во время проверки здесь обнаружили ряд недочетов. Так, было допущено несоответствие показателей остаточного свободного хлора и хлороформа в воде в чаше ванны бассейна нормативам. Это могло стать причиной возникновения инфекционных заболеваний посетителей.

- Суд постановил приостановить деятельность учреждения на 30 суток. В свзяи с этим приставы отправились на объект, составили акт об административном приостановлении деятельности. Также на входных дверях разместили объявление о закрытии бассейна по техническим причинам, а чашу плавательного бассейна накрыли тентом, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

За исполнением решения суда тщательно следили. Во время одной из проверок обнаружили, что бассейн открыт для посещения, а объявление и тент с чаши бассейна сняты. Учреждение снова закрыли и составили об этом новый акт. Также в отношении руководства бассейна составили административный протокол за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Кроме того, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Если и в этот раз нарушители преступят закон, то отвечать за содеянное им придется уже в рамках уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU