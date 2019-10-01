Теплоходу, курсирующему между Амурском и Омми, составили новое расписание

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-01T08:20:39+03:00

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В Амурском районе скорректировали работу маломерного судна с названием «Москва», курсирующего между Амурском и Омми, на октябрь. Так, пригородный речной транспорт отправится в рейсы четыре дня в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Как сообщили в районной администрации, в Амурск речной транспорт будет прибывать в 10:55, а в Омми – в 9:55. Отбывать из Амурска теплоход будет в 8:30, а из Омми – в десять часов утра ровно. Время указано местное.

Жителей и гостей района, планирующих поездки на речном транспорте в октябре, убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Также отправляющимся в речное плавание пассажирам настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности во время нахождения на борту и во время посадки на борт.

ИСТОЧНИК KP.RU