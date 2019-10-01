В Хабаровском крае разбираются в причинах детской смертности

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-01T09:26:24+03:00

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В Хабаровском крае обсудили младенческую смертность в муниципальных образованиях. Министра здравоохранения региона в своем докладе отметил, что среди прочих факторов, влияющих на смертность, лидируют причины связанные с состоянием здоровья матери и течением беременности, а также внешние причины.

Как отметили в краевом минздраве, по статистике 72 процента смертей среди детей старше одного года произошли по внешним причинам. Речь идет о показателях 2019 года. Так, из четырех умерших детей, три ребенка оказались жертвами небезопасных условий, созданных родителями и обществом в целом.

Отметим, что в 2019 году весьма неблагополучно обстоит ситуация с утоплениями несовершеннолетних. Эта причина на втором месте среди прочих факторов детской смертности. Ранее сообщалось, что показатель смертности детей до года в крае достиг исторического минимума и имеет устойчивую тенденцию к снижению и сейчас ниже среднероссийского и среднего по субъектам ДФО.

ИСТОЧНИК KP.RU