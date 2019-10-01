Неопознанную курятину выдавали за свежую торговцы в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-01T09:49:17+03:00

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В одном из магазинов поселка Ванино продавали мясо птицы и свинину подозрительного качества. Этот факт подтвердили проверяющие, нагрянувшие в торговую точку. К слову, продавцы не смогли предоставить по требованию ветеринарные документы на продукцию, на упаковке самих товаров не было маркировки.

- В общей сложности в поселковом магазине изъяли больше 56 килограммов сомнительной мясной продукции. Этот факт расценили как нарушение действующих нормативов, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В отношении нарушителей начали расследование двух административных дел. Так, один протокол составили в отношении индивидуального предпринимателя - владельца магазина, второй в отношении сотрудника торговой точки. Разбирательства по поводу этого инцидента продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU