В Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимую
В Хабаровском крае полицейским пришлось разыскивать украденную белую лошадь. Животное должно было стать «орудием» романтика, желающего впечатлить свою любимую. Только вот маневр оказался не совсем удачным и, прямо сказать, подсудным.
- О пропаже сообщила хозяйка лошади. Женщина рассказала, что ее любимица находилась на привязи около строительного объекта, принадлежащего заявительнице. Сумму причиненного ущерба пострадавшая оценила в 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По подозрению в краже задержали 35-летнего жителя поселка Чегдомын. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле текущего года он освободился из мест лишения свободы. Сам подозреваемый рассказал, что хотел произвести впечатление на свою сожительницу. Теперь же в отношении него расследуют уголовное дело, а самого романтика заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU