2019-10-01T10:20:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимую

К слову, в прошлом ухажера уже были судимости за кражи
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимуюВ Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимуюФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае полицейским пришлось разыскивать украденную белую лошадь. Животное должно было стать «орудием» романтика, желающего впечатлить свою любимую. Только вот маневр оказался не совсем удачным и, прямо сказать, подсудным.

- О пропаже сообщила хозяйка лошади. Женщина рассказала, что ее любимица находилась на привязи около строительного объекта, принадлежащего заявительнице. Сумму причиненного ущерба пострадавшая оценила в 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в краже задержали 35-летнего жителя поселка Чегдомын. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле текущего года он освободился из мест лишения свободы. Сам подозреваемый рассказал, что хотел произвести впечатление на свою сожительницу. Теперь же в отношении него расследуют уголовное дело, а самого романтика заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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