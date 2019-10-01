СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-01T09:21:30+03:00

Больше 12 тысяч дворов в Хабаровском крае привели в порядок на субботнике Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Навести порядок в городах и поселках в общей сложности пришли больше 100 тысяч человек

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В Хабаровском крае 27 сентября прошел общекраевой субботник. Среди участников этого мероприятия были сотрудники предприятий, студенты, госслужащие, общественники, а также жители многоквартирных домов. Всего наводили порядок в городах и селах больше 100 тысяч человек.

- Общими усилиями удалось привести в порядок больше 12 тысяч дворов, ликвидировать 396 стихийных свалок, очистить 5,2 тысячи квадратных метров дороги и благоустроить 251 детскую площадку. К слову, помощницей в благом деле стала хорошая погода. В рамках субботника экологи высадили несколько сотен саженцев деревьев, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

Колоссальную работу проделали еще и для того, чтобы отметить день рождения региона в чистоте. Отметим, что в субботнике поучаствовали и представители власти. В целом в Хабаровске наводили порядок почти 29 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU