2019-10-01T09:21:30+03:00
Общество

Больше 12 тысяч дворов в Хабаровском крае привели в порядок на субботнике

Навести порядок в городах и поселках в общей сложности пришли больше 100 тысяч человек
Ольга КИВА
Поделиться:
Больше 12 тысяч дворов в Хабаровском крае привели в порядок на субботникеБольше 12 тысяч дворов в Хабаровском крае привели в порядок на субботникеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае 27 сентября прошел общекраевой субботник. Среди участников этого мероприятия были сотрудники предприятий, студенты, госслужащие, общественники, а также жители многоквартирных домов. Всего наводили порядок в городах и селах больше 100 тысяч человек.

- Общими усилиями удалось привести в порядок больше 12 тысяч дворов, ликвидировать 396 стихийных свалок, очистить 5,2 тысячи квадратных метров дороги и благоустроить 251 детскую площадку. К слову, помощницей в благом деле стала хорошая погода. В рамках субботника экологи высадили несколько сотен саженцев деревьев, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

Колоссальную работу проделали еще и для того, чтобы отметить день рождения региона в чистоте. Отметим, что в субботнике поучаствовали и представители власти. В целом в Хабаровске наводили порядок почти 29 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долг по зарплатам в Хабаровске превысил 83 миллиона рублей
Тестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимую
Неопознанную курятину выдавали за свежую торговцы в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбираются в причинах детской смертности
Теплоходу, курсирующему между Амурском и Омми, составили новое расписание
В ЕАО по закону будут компенсировать расходы на перевозку школьников
Бассейн на набережной в Хабаровске мог стать очагом инфекционных болезней
Дачник из Биробиджана умудрился печкой уничтожить свой дом
Кровососка в Хабаровском крае вышла на охоту
Писатель из Хабаровска попал в полуфиналисты литературной премии имени Арсеньева
Почти пять тысяч подтопленцев в Комсомольске получили выплаты
Расхитителя «умной» остановки задержали в Хабаровске
В первый день октября в Хабаровске отпразднуют 70-летие КНР
Иномарка в Хабаровске переехала лежачего пешехода
Хабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажигания
Госслужащий в Хабаровске довел предпринимателя до штрафа
В Хабаровске жильцы аварийных бараков сменили прописку
Погода в Хабаровске на 1 октября 2019 года: днем до +18, без осадков