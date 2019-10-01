Тестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае собираются протестировать молодежь и подростков на склонность к развитию вредных привычек. Исследование собираются проводить в режиме онлайн. Участникам кампании нужно будет ответить на несколько вопросов, касающихся особенностей их характера, увлечений, взаимоотношений с одноклассниками и родителями.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, участие в тестировании будет добровольным. При этом, подросткам, не достигшим 15-летнего возраста нужно будет принести письменное согласие законных представителей.
Перед началом процедуры потенциальным участникам исследования, а также родителям подростков рассказывают о тестировании. Разъяснения такого рода помогут увеличить количество обследуемых ребят. Полученные данные поспособствуют разработке профилактических мероприятий среди молодежи и подростков.
Напомним, такой подход в работе с молодым поколением в регионе практикуют с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU