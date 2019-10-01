2019-10-01T10:44:21+03:00
Общество

Тестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском крае

В исследовании поучаствуют подростки и молодежь
Ольга КИВА
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Тестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском краеТестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском краеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае собираются протестировать молодежь и подростков на склонность к развитию вредных привычек. Исследование собираются проводить в режиме онлайн. Участникам кампании нужно будет ответить на несколько вопросов, касающихся особенностей их характера, увлечений, взаимоотношений с одноклассниками и родителями.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, участие в тестировании будет добровольным. При этом, подросткам, не достигшим 15-летнего возраста нужно будет принести письменное согласие законных представителей.

Перед началом процедуры потенциальным участникам исследования, а также родителям подростков рассказывают о тестировании. Разъяснения такого рода помогут увеличить количество обследуемых ребят. Полученные данные поспособствуют разработке профилактических мероприятий среди молодежи и подростков.

Напомним, такой подход в работе с молодым поколением в регионе практикуют с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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