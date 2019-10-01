2019-10-01T12:14:29+03:00
Общество

Долг по зарплатам в Хабаровске превысил 83 миллиона рублей

Местные предприятия не хотят или не могут рассчитать больше одной тысячи 200 человек
Александр ШТААЛЬ
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Долг по зарплатам в Хабаровске превысил 83 миллиона рублейДолг по зарплатам в Хабаровске превысил 83 миллиона рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Хабаровске подсчитали общую сумму задолженности предприятий по зарплатам. Получилось в целом больше 83 миллионов рублей. Организации не хотят или не могут рассчитать больше одной тысячи 200 человек. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии.

На сегодняшний день в списке должников значатся 11 организаций. Около половины этих компаний проходят процедуру банкротства. Отметим, что на начало сентября общий долг по зарплате составлял 130 миллионов рублей. Как отметил Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта и связи, опасения вызывает положение нескольких организаций, которые не показывают никакой экономической динамики и не ведут финансовой деятельности.

Ситуация с долгами по зарплате на контроле мэра Хабаровска. На заседаниях муниципальных комиссий ищут пути решения проблемы, связанной с погашением задолженности перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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