2019-10-02T01:30:56+03:00
Общество

Медали вручили семьям в Биробиджане за полувековое супружество

Одна чета прожила в законном браке 54 года, вторая – ровно 50 лет
Александр ШТААЛЬ
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Медали вручили семьям в Биробиджане за полувековое супружествоМедали вручили семьям в Биробиджане за полувековое супружествоФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане семейным парам, которые прожили в законном браке 50 и более лет вручили медали «За любовь и верность». Торжественная церемония прошла в день пожилого человека.

- Первая семья – Валентина Матвеевна и Сергей Григорьевич Музычук. Они прожили в законном браке 54 года. За это время супруги вырастили двоих детей, троих внуков и четырех правнуков. Свою свадьбу они сыграли в июле 1965 года, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Секрет нашей долгой совместной жизни прост – любить и уважать друг друга, - уверена Валентина Матвеевна. - Главное, чтобы меньше было распрей, мелочных ссор, которые потом приводят к большому урагану.

Еще одна семейная пара – чета Щелкуновых, вместе уже 50 лет. К слову они соседи супругов Музычук. В их семье выросли два ребенка, также есть внуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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