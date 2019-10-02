СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-02T01:02:31+03:00

Погода в Хабаровске на 2 октября 2019 года: днем до +25, без осадков Фото: Ольга КИВА

Существенно похолодало на севере региона, в южной части по-прежнему тепло

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В Биробиджане без осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +25+27.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14, днем +26+28.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +24+26.

В Комсомольске-на-Амуре со второй половины дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 13-18 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Чегдомыне сильный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +14+16.

В Охотске небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU