Пропасть между родившимися и умершими увеличивается в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:02 2019-10-02T02:02:40+03:00

В прошлом году естественный прирост составил минус одна тысяча 440 человек, в 2019 году – почти две тысячи

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В Хабаровском крае появилась официальная статистика по естественному приросту населения. Увы, цифры не могут порадовать. Так, в 2018 году разница между родившимися и умершими составила минус одну тысячу 440 человек, в 2019 году – минус одну тысячу 999 человек. Об этом сообщили в Хабаровскстате.

Отметим, что в 2018 году родились восемь тысяч 693 человека, а за период январь-июль 2019 года – восемь тысяч 444 человек. Также увеличилось и количество умерших. В 2018 году в случае смерти зафиксировали 10 тысяч 93, а за период январь-июль 2019 года – 10 тысяч 443.

Отметим, что жители края также реже вступают в брак по сравнению с 2018 годом. Узаконить отношения в прошлом году решились пять тысяч 62 пар, а за период январь-июль 2019 года – четыре тысячи 901. При этом значительно сократилось и количество разводов – в 2018 году оформили три тысячи 951 свидетельство, а за январь-июль 2019 года две тысячи 916.

ИСТОЧНИК KP.RU